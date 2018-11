Man uit Zuidwolde opgepakt voor lozen drugsafval

Een man van 52 jaar uit Zuidwolde is opgepakt, omdat hij drugsafval zou hebben geloosd.

Dat gebeurde volgens de politie vorige maand bij het huis van de man. Achter de boerderij van de verdachte hing toen een sterke zwavellucht. De Drogterweg, waar de woning staat, werd vanwege politieonderzoek zelfs meerdere uren afgesloten. Om wat voor stof het ging, werd niet precies duidelijk. Maar nu blijkt het dus om dumping van drugsafval te gaan.Agenten hebben de man vandaag aangehouden in de gemeente Steenwijkerland. Na zijn aanhouding is een bedrijfspand in Hoogeveen doorzocht. Wat dat heeft opgeleverd, kan de politie nog niet zeggen. Het Openbaar Ministerie doet nu verder onderzoek.De politie benadrukt dat het dumpen van drugsafval erg gevaarlijk kan zijn, omdat de stoffen zeer brandbaar, bijtend of giftig kunnen zijn. Begin deze maand vertelde een politieagent nog bij RTV Drenthe hoe ze in het ziekenhuis terechtkwam, na de vondst van twintig vaten met drugsafval bij De Wijk.