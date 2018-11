'De bladblazer? Weg ermee!'

Doe de bladblazer in de ban. Daarvoor pleit Coby Koops uit Beilen van de blog Natuurkieker.

"Bladblazen is overbodig, zelfs slecht. De blaadjes moet je laten liggen, want die dienen als compost voor de tuin. Verder leven heel veel insecten van bladeren, vinden de vogeltjes er hun voedsel in en vinden egeltjes er bescherming tegen de kou", zegt Koops.Maar dan wordt het gras toch geel? "Je kunt bladeren inderdaad best van het gras afhalen, maar blaas ze dan in de border, in plaats van ze te verwijderen. Hetzelfde geldt voor paden: gewoon aan de kant vegen over de planten heen. Dan biedt het blad ook bescherming tegen de kou voor planten", aldus Koops.Nog een argument dat ze aanvoert om de bladblazer weg te doen: "Het is een uitstekende work-out om de bladeren weg te harken of te vegen," zegt de blogger.Mocht er toch een bladblazer nodig zijn, dan is er ook een elektrische variant. Zo is de gemeente Arnhem dit jaar overgeschakeld op elektrische bladblazers.