Vlammen slaan uit dak bij woningbrand in Assen [update] De vlammen slaan uit het dak (foto: Persbureau Meter) De vlammen slaan uit het dak (foto: Persbureau Meter)

In een huis aan de Anreperstraat in Assen is vanmiddag brand uitgebroken.





De brand werd al snel opgeschaald en er werden meerdere bluswagens opgeroepen om te helpen het vuur te bestrijden.



Volgens de brandweer waren de bewoners op tijd buiten.



De vlammen sloegen al vrij snel uit het dak. De brandweer is bezig het vuur te blussen en zet onder meer een hoogwerker in. Inmiddels zijn er geen vlammen meer te zien, volgens een correspondent die ter plaatse is.