Vuur laait weer op bij woningbrand in Assen [update] Het vuur laaide weer op (foto: Persbureau Meter) Het vuur laaide weer op (foto: Persbureau Meter) De brand leek onder controle, maar laaide weer op (foto: Van Oost Media) De brand leek onder controle, maar laaide weer op (foto: Van Oost Media) De vlammen slaan uit het dak (foto: Persbureau Meter) De vlammen slaan uit het dak (foto: Persbureau Meter)

De brand in een huis aan de Anreperstraat in Assen laait weer op. Het vuur brak vanmiddag uit en leek later op de dag onder controle. Maar de brandweer is nu weer volop aan het blussen.





De brandweer was vanmiddag met meerdere wagens aanwezig. De brand werd al snel opgeschaald. Ook werd er een hoogwerker ingezet.



Volgens de brandweer waren de bewoners op tijd buiten.



