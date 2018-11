Woonboerderij in Assen uitgebrand [update]

Een woonboerderij aan de Anreperstraat in Assen is grotendeels uitgebrand.

Het vuur brak kort voor vier uur uit. Al snel sloegen de vlammen uit het dak. De brand leek 's middags nog onder controle. Maar aan het begin van de avond laaide het vuur opnieuw op.De brandweer was met meerdere wagens naar de Anreperstraat gekomen om het vuur te blussen. Ook een hoogwerker werd ingezet."De woonboerderij is ernstig beschadigd door de brand. Er is nog steeds sprake van enige rookontwikkeling die plaatselijk overlast kan geven", liet de brandweer rond 19.00 uur weten. Buurtbewoners werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en om ventilatie uit te zetten.Rond half negen was het vuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Volgens de brandweer waren de bewoners van het huis op tijd buiten.