Acht jonge helden in Emmen ontvangen Jeugdlintje Wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen met de jonge helden die een jeugdlintje hebben gekregen (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

Acht jonge helden uit de gemeente Emmen hebben vandaag het Jeugdlintje ontvangen. Dit gebeurde tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Wethouder Robert Kleine reikte de lintjes uit.

De jeugdlintjes zijn een jaarlijkse waardering voor kinderen en jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.



Jonge helden

Jolina Peters (14) uit Zwartemeer, Chiara Heijnen, Lorenzo Schonewille, Sendi Wessel (alle drie 14 jaar) en Kimberly Scheper (11) uit Klazienaveen, Wouter Schut (17 jaar) uit Emmen en Marieke en Nick Jansen uit Schoonebeek ontvingen allen een lintje voor uiteenlopende heldendaden.



Zo maakt Jolina altijd tijd voor haar nicht Barbara, die doof is en een zeldzame stofwisselingsziekte heeft. Marieke en Nick alarmeerden 112 toen ze zagen dat iemand in elkaar werd geslagen op straat. Ze ontfermden zich over het slachtoffer door haar toe te dekken tegen de kou en bleven bij haar tot de hulpdiensten het overnamen.