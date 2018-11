Deel dit artikel:













Gewonde bij botsing tegen boom in Beilen De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

Een automobilist is gewond geraakt bij een ongeluk in Beilen.

Op de Smalbroek, een weggetje parallel aan de snelweg A28, reed het slachtoffer tegen een boom. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.