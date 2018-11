Deel dit artikel:













Dorpshuis Anloo kan voor halve ton de boel opknappen Dorpshuis Anloo wordt opgeknapt (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Het spellokaal wat tegelijkertijd dienst doet als dorpshuis in Anloo (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Dorpshuis Anloo zit achter de school verstopt (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Dorpshuis Anloo gaat voor bijna 50.000 euro de boel opknappen. Het bestuur krijgt daarvoor 20.000 euro van de gemeente Aa en Hunze.

Geschreven door Margriet Benak

Het dorpshuis dateert uit 1998 en zit tegen de achterkant van OBS Anloo aangeplakt. Het gebouw doet overdag ook dienst als speellokaal voor de kleintjes van de basisschool, en als fitnessruimte. Verder wordt er vergaderd, gebiljart, zit de naaiclub er, zijn er gezellige dorpsbijeenkomsten en is het de vaste plek van de Historische Vereniging Anloo.



Flinke opfrisbeurt

Al twintig jaar is er niets aan het pand gebeurd. Met steun van de gemeente krijgt het dorpshuis komende maand een flinke opfrisbeurt. Er komt in het speellokaal een nieuwe vloer, de stenen muren worden gestuukt, er komt een bar, een afwasmachine en meer sfeervolle verlichting, maar wel met ledlampen.



Ook is er nog vergaderruimte boven, maar die is zo gehorig dat er geïsoleerd moet worden. Ook komt er een afsluitende deur, want nu is de bovenruimte grotendeels open.



Blij met steun

Voorzitter Erwin Blom van het Dorpshuis Anloo is blij met de financiële ondersteuning van de gemeente. Van de verbouwing komt 15.000 euro uit fondsen en 12.000 euro wordt bespaard door zelfwerkzaamheid.



Een clubje vrijwilligers was vanmiddag al druk bezig met de voorbereidingen, zoals de keuze van de vloer, verf en verlichting. "Mooi dat we aan de slag kunnen."



Half januari moet de opknapbeurt van het Dorpshuis Anloo klaar zijn.