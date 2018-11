Voedselbankactie krijgt nu al een grote bijdrage

De jaarlijkse voedselbankactie staat voor de deur. Ook betalingsmogelijkheid iDEAL doet mee aan de landelijke actie. Zo doneert het bedrijf voedselpakketten aan de voedselbanken.

iDEAL zal de komende tijd enkele duizenden pakketten schenken aan de voedselbanken en aan de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland.De actie Samen voor de Voedelbank is in het leven geroepen, omdat tijdens de komende winkel- en feestdagen veel mensen buiten de boot vallen, zoals mensen die op een voedselbank zijn aangewezen. Daarom komen in december vier regionale omroepen gezamenlijk in actie.Onder de noemer Samen voor de Voedselbank houden L1 (Limburg), Omroep Brabant, RTV Drenthe en RTV Oost (Overijssel) de eerste helft van december acties om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor voedselbanken in hun regio.RTV Drenthe doet voor de vijfde keer mee aan Samen voor de Voedselbank. De actie is van 8 tot en met 14 december.