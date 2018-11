Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zorgen over kamerverhuur in centrum Assen De Kerkstraat in Assen (foto: Google Streetview)

D66 in Assen maakt zich zorgen over de toename van kamerverhuur in panden in de binnenstad. De partij wil weten of er sprake is van concentratie op bepaalde plekken in het centrum. Ook wil D66 weten of pandeigenaren die kamers verhuren, gecontroleerd worden en of alles wel veilig is.

Geschreven door Margriet Benak

Een paar weken geleden trok een inwoner al bij de gemeenteraad en college van B en W aan de bel met zijn zorgen over de forse toename aan kamerverhuur in de Kerkstraat en de overlast die dit veroorzaakt. Ook zouden er meer bewoners in de panden wonen dan is toegestaan.



Verloederde achterstandsstraat

De straat zou door alle kamerverhuur volgens de klagende inwoner sterk verloederen. "Door de concentratie van meerdere kamerverhuurpanden in één straat is de draagkracht aantoonbaar overschreden en dreigt de Kerkstraat af te glijden naar een zeer slecht onderhouden en verloederde achterstandsstraat. Het dreigt helaas een tweede Rolderstraat te worden", aldus de klager.



D66-fractievoorzitter Remi Moes wil weten of er situaties zijn, waar oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van ruimtes in panden in het centrum. Verder vraagt hij zich af of er ook pandeigenaren bij zitten die in Groningen geen vergunning krijgen voor kamerverhuur, maar in Assen wel. Moes wil weten of verhuurders erop aangesproken kunnen worden als er overlast is.