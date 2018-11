Eis: vier jaar cel voor drugshandel bij No Surrender

Tegen Albert B. uit Nieuw-Amsterdam heeft justitie vier jaar cel geëist voor drugshandel in Nederland en Duitsland.

De 52-jarige B. was lange tijd 'sergeant-at-arms' bij motorclub No Surrender. Inmiddels heeft hij met een ‘good standing’ afscheid genomen van de club, vertelde hij.Volgens het Openbaar Ministerie handelde B. in 2015 en 2016 in cocaïne, speed en xtc. Zelf ontkent hij dat. De man vertelde in de rechtszaal dat hij vaak in Duitsland was om de hond van een mede-motorclublid uit te laten en één keer hennepolie wilde verkopen en zeker geen drugs. De gripzakjes die bij hem thuis werden gevonden door de politie 'zou ik ook kunnen gebruiken voor een postzegelverzameling of voor sigarenbandjes', zei hij.Al die verklaringen deed de officier van justitie af als ‘Pinokkio-verhalen’. Volgens hem is er genoeg bewijs dat het om drugs ging. Maandenlang zat er afnameapparatuur in B.’s auto, zat er een peilbaken onder en werd zijn telefoon afgetapt. Ook observeerde de politie hem. Op een van de afgeluisterde gesprekken zei B. dat hij 'de beste pep (speed, red.) van Drenthe' had. Ook sprak hij over ‘groene smarties’, waarmee hij naar eigen zeggen Viagra bedoelde, maar later werden bij hem thuis ruim driehonderd groene xtc-pillen gevonden.In 2015 reed B. meerdere keren met drugs de Duitse grens over. Telkens naar een plaats in de buurt van Meppen. Daar leverde hij drugs af en kreeg hij zijn geld, aldus het OM. Op 10 december verkocht hij in Duitsland tien kilo speed en xtc. Een week later werd hij door de Duitse politie opgepakt tijdens een cocaïnedeal. In zijn auto lag op dat moment bijna 4.000 euro contant geld. In die van de andere man die gepakt werd, lag honderd gram coke.B. zat een paar maanden vast in Duitsland, maar ging daarna volgens het OM gewoon door met dealen. Ondanks dat zijn destijds 17-jarige zoon hem vroeg te stoppen, omdat hij zijn vader heel erg miste toen die vastzat, zo bleek uit een afgeluisterd gesprek.In 2016 deed hij het samen met Ayhan B. (51) uit Emmen. Dat was de lijfwacht van voormalig captain Henk Kuipers. Voor het dealen van cocaïne tussen februari en augustus 2016 eiste het OM tien maanden cel tegen hem. Ook hij is lang afgeluisterd. Samen praatten de verdachten onder meer over geldbedragen, ‘kilo’s’ en ‘grammen’.In die periode gingen ze geregeld naar Groningen. Daar verkochten ze eind augustus cocaïne aan twee Duitsers. Die werden er vlak voor de Duitse grens mee gepakt.Ayhan B. lepelde tijdens de zitting alle gangbare prijzen voor de verschillende soorten harddrugs op, maar ontkende iets met de handel te maken te hebben gehad bij No Surrender. “Ik heb dertien jaar een coffeeshop gehad in Zwolle, de rest heb ik in de bak geleerd.”Hij zit al maanden in voorarrest, omdat hij ook wordt verdacht van onder meer afpersing bij de motorclub. Daarvoor staat hij volgend jaar terecht.Albert B. zat voor de drugshandel in 2015 en 2016 negen maanden in voorarrest en kwam vorig jaar vrij. Volgens Mous heeft hij bijna 11.000 euro verdiend in die periode. De officier van justitie wil dat B. dat bedrag betaalt aan de staat.Over vier weken doet de rechtbank uitspraak.