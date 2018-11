Stikstofregels voorlopig niet aangescherpt

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hoeft voorlopig niet op de schop. En dus worden de regels voor het werken met stikstof in de natuur nog niet aangescherpt. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie.

Binnen PAS werken overheden en natuurorganisaties samen aan het verminderen van stikstof in de natuur.Eerder meldde het Europese Hof van Justitie dat het stikstofbeleid in ons land niet voldoet aan de Europese regels. De PAS zou daardoor op de schop moeten. Dit zou weer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld boerenbedrijven; voor hen zou het moeilijker worden om de veestapel uit te breiden.Stikstofuitstoot wordt onder meer veroorzaakt door mest uit de landbouw, maar ook door verbranding van motoren in het verkeer en het gebruik van aardgas en steenkool in de industrie.In februari 2019 buigt de Raad van State zich nog over de PAS. Tot die tijd verandert er nog niets, maar daarna kan de besluitvorming eventueel alsnog op de schop gaan.