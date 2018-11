Deel dit artikel:













Hennep op zolder shoarmazaak: mannen vrijgesproken Twee mannen uit Assen en Valthermond zijn door de rechtbank in Assen vrijgesproken van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Zuidhorn (foto: Pixabay.com)

Twee mannen uit Assen (50) en Valthermond (43) zijn door de rechtbank in Assen vrijgesproken van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Zuidhorn. Die werd eind juli vorig jaar opgerold op de zolder van een shoarmazaak.

De kwekerij werd ontdekt nadat buren al langere tijd een wietlucht hadden geroken. Er werden 373 potten met hennepplanten en delen ervan gevonden. De kwekerij bleek al niet meer in gebruik.



Terugbetalen 160.000 euro

Tegen de Assenaar was 200 uur werkstraf geëist. Ook wilde justitie dat hij 160.000 euro aan de staat zou betalen. Dat zou de Assenaar hebben verdiend met de verkoop van vier oogsten tussen september 2016 en juli vorig jaar.



Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs dat hij wist van de hennepkwekerij. Hij zei zelf dat hij geregeld hielp in de shoarmazaak, maar geen henneplucht had geroken en van niks wist. Omdat medeverdachten en getuigen veel tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd, vindt de rechtbank de zaak te onduidelijk om de man te veroordelen. Hij hoeft dus ook niks te betalen.



Dat de Valthermonder erbij betrokken was, kan volgens de rechtbank ook niet worden bewezen.



Derde verdachte

De derde verdachte in de zaak is een 54-jarige Assenaar. Hij heeft bij de politie verklaard dat hij de kwekerij heeft opgezet om geld te verdienen. Omdat hij twee weken terug niet bij de rechtszaak kon zijn, staat hij later terecht.