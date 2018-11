De eerste sneeuw valt in Drenthe!

Het zal nog niet echt helemaal wit kleuren, maar de eerste sneeuw valt vandaag in Drenthe.

"In het uiterste zuidoosten van Drenthe gaat de regen over in sneeuw. Rond het Bargerveen sneeuwt het al. Vanavond gaat het op meerdere plaatsen tijdelijk een paar uurtjes licht sneeuwen", vertelt weerman Roland van der Zwaag."Langs de oostgrens van de provincie kan de sneeuw op beschutte plekken even blijven liggen. Maar de temperatuur van het wegdek is ongeveer twee graden en zakt naar één graad. Dat betekent dat de sneeuw niet voor gladheid gaat zorgen", aldus de weerman.Komende nacht klaart het wat op en de sneeuwbuien verdwijnen. Het koelt dan af tot ongeveer een halve graad onder nul, zo verwacht Van der Zwaag.Het blijft de komende tijd koud, maar van sneeuw lijkt niet echt sprake te zijn.