Sinterklaas vraagt hulp om pakhuis Borger vol te krijgen Sinterklaas heeft een pakhuis in Borger (foto: Remko de Waal/ANP)

In de Hoofdstraat in Borger is een leegstaand winkelpand in gebruik genomen als pakhuis voor Sinterklaas.

Geschreven door Steven Stegen

De goedheiligman kan namelijk wel wat hulp gebruiken. Hij hoopt dat mensen willen helpen met het verzamelen van cadeaus.



Het pakhuis is geregeld door Marije Greven en Ankie Huijing uit Borger. “Sinterklaas zit wat krap bij kas en hoopt dat veel oudere kinderen en volwassenen nog leuke dingen hebben liggen en die willen inleveren in het pakhuis. Dan kan de Sint het weer verdelen onder de jongere kinderen”, vertelt Marije Greven.



De twee inwoonsters van Borger hebben Sinterklaas al vaker geholpen om vooral kinderen uit gezinnen met lage inkomens een leuke 5 december te bezorgen. “Door de nieuwe privacyregels is het lastig geworden om mensen rechtstreeks te benaderen”, aldus Huijing. Bij eerdere acties ging het alleen in Borger en directe omgeving al om zo’n zeventig kinderen. Nu is de actie voor de hele gemeente Borger-Odoorn.



Het pakhuis aan de Hoofdstraat 51 in Borger is op woensdag 28 november van 12.00 tot 17.00 uur open voor het brengen van spullen. Op vrijdag 30 november is de uitgifte van 17.00 tot 20.00 uur.