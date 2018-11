Deel dit artikel:













Verlies voor FC Emmen in eDivisie Luuk Jans (foto: RTV Drenthe)

Luuk Jans is er niet in geslaagd om zijn tweede wedstrijd met de digitale spelers van FC Emmen te winnen. Jans speelt namens de Drentse voetbalcompetitie in de populaire eDivisie.





De eDivisie is een digitale eredivisie. Gamers (eSporters) strijden namens hun eredivisieclub tegen elkaar in het videospel FIFA 19 om het kampioenschap. Deze spellen worden gespeeld op spelcomputers, zoals Playstation of Xbox.



Jans staat nu op plek 5 in poule A. Sander Cooiman, die namens VVV speelt, staat met plek 6 op de laatste plaats.



Bekijk hieronder de beelden van de eerste wedstrijd van Luuk Jans

In poule A verloor Jans met 5-2 van Danny Hazebroek, die uitkomt voor FC Utrecht. Vorige week wist Jans zijn debuutwedstrijd in de FIFA-competitie nog te winnen.