Gemeenten willen onderzoek naar spoorlijn Veendam - Emmen

De spoorlijn Veendam - Stadskanaal moet worden heropend en er moet een onderzoek komen naar de haalbaarheid van het doortrekken van de lijn naar Emmen. Daarvoor maken tien gemeenten en bedrijvenverenigingen in Drenthe en Groningen zich sterk.

De gemeenten roepen de provincie Groningen op om snel een besluit te nemen over de spoorlijn. Eerder maakte Groningen hierover al een afspraak met ProRail en het ministerie. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, wat voldoende zou zijn om de spoorlijn opnieuw te activeren.Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar ook voor mensen uit een groot deel van Drenthe, Oost- en Zuidoost-Groningen en Overijssel. Dat vinden de gemeenten. Volgens hen is een spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen 'een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio'."Wij roepen provincie en Rijk op zo spoedig mogelijk al die besluiten te nemen die nodig zijn om dit te realiseren. Wij vragen uw steun, onze regio is het waard!", staat in een brief richting staatssecretaris Stientje van Veldhoven.De spoorlijn Veendam - Stadskanaal is een bestaande lijn die niet meer voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. In 2011 werd de verbinding Zuidbroek - Veendam al opnieuw geactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam - Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht.