Klant ontdekt scheermesjes in pot witte bonen in tomatensaus De pot met witte bonen (foto: Robbie Orsel)

Robbie Orsel uit Emmen keek raar op toen hij een potje witte bonen in tomatensaus openmaakte. Tot zijn grote verbazing zag hij twee scheermesjes in het eten drijven. Orsel had het potje bij de Lidl in zijn woonwijk gekocht.

Lidl Nederland gaat nu onderzoeken hoe het mogelijk is dat de scheermesjes in de pot terecht zijn gekomen.



'Enorm geschrokken'

De Emmenaar kocht de bonen maandag bij de supermarkt in de wijk Emmerhout en ontdekte de scheermesjes toen hij de bonen aan het opwarmen was. "Ik ben echt enorm geschrokken. Ik wilde de bonen samen met mijn kinderen opeten. Het zweet breekt me uit als ik denk wat er had kunnen gebeuren, want dat hadden we vrijwel zeker niet overleefd. Ik heb direct de bonen en de scheermesjes weer in de pot gedaan en ze vandaag naar de Lidl teruggebracht."



Orsel denk niet dat het om een ongeluk gaat, maar om een doelbewuste actie.



Buitengewoon serieus

Bij de supermarkt nemen ze de melding buitengewoon serieus, aldus een woordvoerder. "We vinden het erg vervelend wat er is gebeurd. Op dit moment is het nog te vroeg om er inhoudelijk meer informatie over te kunnen geven. Het product wordt op het moment nog onderzocht."



Tot nu toe zijn er geen andere meldingen binnengekomen bij Lidl Nederland van scheermesjes in producten.



Tevreden

Orsel is tevreden over de afhandeling van zijn klacht door de supermarkt. "Ze waren duidelijk heel erg geschrokken en beloofden mij te laten weten wat er uit het onderzoek komt. Als ik eraan terugdenk gaan mijn nekharen opnieuw rechtop staan. Wie doet nou zoiets?"