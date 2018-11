Deel dit artikel:













Tjisse Stelpstra gekozen tot lijsttrekker bij ChristenUnie Tjisse Stelpstra (links voor) trekt de kar weer voor de CU bij de provinciale verkiezingen (foto: CU Drenthe)

Tjisse Stelpstra uit Beilen is gisteravond door de leden van de ChristenUnie (CU) gekozen tot lijsttrekker. Het is de derde keer dat hij met de provinciale verkiezingen de lijst aanvoert voor de CU Drenthe.

Geschreven door Margriet Benak

Stelpstra (57) is op dit moment gedeputeerde, in een college met VVD, PvdA en CDA. Hij hoopt op nog een periode erbij met de ChristenUnie weer terug in het college van GS.



De top van de kandidatenlijst bestaat verder uit de huidige Statenleden. Dat zijn Bernadette van den Berg uit Assen, die nu fractievoorzitter is. Zij staat op plek 2. En daarna volgen de Emmenaren Roy Pruisscher (3) en Harm Henk Veldsema (4).



De ChristenUnie heeft nu drie zetels in Provinciale Staten.

Het provinciaal CU-bestuur en de leden hebben met de huidige kandidatenlijst gekozen voor continuïteit.