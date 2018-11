ZZ Top en Lynyrd Skynyrd naar Holland International Blues Festival

Het Holland International Blues Festival in Grolloo heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de editie van volgend jaar.

"Met veel plezier en trots kunnen we de eerste namen voor volgend jaar bekendmaken: ZZ Top en Lynyrd Skynyrd komen naar Blues Village Grolloo!", zo laat de organisatie weten. "Ook kunnen we de komst van Jonny Lang, Daniele Nicole en Delgres aankondigen." Later maakt de organisatie meer namen bekend.Woensdag begint om 10.00 uur de kaartverkoop voor de vierde editie van het tweedaagse festival. Het Holland International Blues Festival is op 14 en 15 juni volgend jaar.Hoewel ze al werden opgericht in 1969 brak blues rock groep ZZ Top in Nederland pas door in 1983 met het album Eliminator, met hits als Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man en Legs. De band uit Houston, Texas die komend jaar zijn vijftigste verjaardag viert, werd in 2004 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en verkocht wereldwijd ruim 50 miljoen platen.Lynyrd Skynyrd zette in de jaren zeventig zo’n beetje eigenhandig de Southern rock op de kaart. De band werd wereldwijd bekend met klassiekers zoals Sweet Home Alabama en Free Bird.Johnny Lang begon met een bluesy geluid dat werd beïnvloed door elektrische pioniers als Albert Collins, B.B. King en Buddy Guy, inmiddels is zijn muziek langzaam geëvolueerd in een moderne R&B-stijl die doet denken aan Stevie Wonder en hedendaagse gospel.Zangeres en bassiste Danielle Nicole groeide op met de blues en werd bekend als een van de oprichters van Trampled Under Foot.Delgres-oprichter Pascal Danaë had zichzelf al gevestigd als een virtuoze gitarist toen hij de blues en de dobro ontdekte. In augustus bracht de band die hij formeerde om die nieuwe muziek te kunnen spelen, Delgres, haar eerste album Mo Jodi uit, met een opvallende, unieke versie van de blues.