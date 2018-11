PvdA Tynaarlo wil met raadsbrede motie oproepen tot beroep tegen gaswinning

Nog niet alle partijen in Tynaarlo hebben al ondertekend. Maar de PvdA wil dinsdag met een raadsbrede motie het college oproepen om in beroep te gaan tegen de gaswinningsplannen in Noord-Drenthe. Tynaarlo moet dat samen doen met Assen, Aa en Hunze en Noordenveld.

Hiermee wil de PvdA Tynaarlo het verzet in Noord-Drenthe tegen de nieuwste gaswinningsplannen ondersteunen. Tegen het instemmingsbesluit van de minister kan tot en met 27 december bezwaar gemaakt worden bij de Raad van State.Vorige week werd bekend dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken het nieuwe winningsplan van de NAM voor elf bestaande gasvelden goedkeurt. Dat betekent dat er tot 2028 nog tot zo'n 3,5 miljard kuub aan gas uit de grond mag worden gehaald.Volgens de PvdA Tynaarlo leidt dit tot grotere kans op aardbevingen met schade, financieel leed en gezondheidsklachten. Zolang er geen goede schaderegeling is, die bovendien net zo moet zijn als die in Groningen, moeten de Noord-Drentse gemeenten zich samen verzetten, vindt de PvdA.Burgemeester Marcel Thijsen weet dat de motie eraan komt in de raad van Tynaarlo. Zelf staat het college, zo zegt hij, ook al in het standje van bezwaar maken bij de Raad van de State. "Maar we trekken hierin samen op met onze buurgemeenten, zoals we in dit verhaal al van begin af aan doen ."Hoewel er de komende weken nog overleg is, wijst Thijsen twee punten aan die volgens hem totaal niet deugen. Dat is het ontbreken van een goede schaderegeling, en een goede nulmeting voor huizen in het gebied. Dat wil Thijsen sowieso verbeterd hebben.D66 in Aa en Hunze liet vorige week al weten met een motie te zullen komen, met een pleidooi voor gezamenlijke opstand tegen het winningsplan. Ook is toen een online petitie gestart tegen het gaswinningsbesluit. Die is inmiddels zo'n zeshonderd maal ondertekend.