Campagne voor meer burgerhulpverleners van start Drenthe kent op dit moment 8.000 burgerhulpverleners die kunnen reanimeren (foto: RTV Drenthe)

De campagne Hartveilig Drenthe wordt vandaag afgetrapt in het provinciehuis. Anesthesie-verpleegkundige Ruud Boven uit Valthermond is er een van de sprekers. Hij maakt zich sterk om meer burgerhulpverleners in de provincie te krijgen.

In 2016 richtte hij Stichting Hartveilig Valthermond op, om zo veel mogelijk van deze verleners te werven in het dorp. Het initiatief is een succes. Valthermond telt er nu 125. Ook hangen er acht automatische externe defibrillators (AED's) in het dorp.



Promotiefilmpje

Bovens stichting bleef niet onopgemerkt. "Er werd mij gevraagd om voor de campagne een promotiefilmpje te maken. Daarin roepen we mensen die in de zorg werken of bedrijfshulpverleners zijn op om zich aan te melden als burgerhulpverlener."



Het is volgens Boven belangrijk dat Drenthe meer hulpverleners krijgt. "We hebben er nu zo'n 8.000. Het zou mooi zijn als dat er 25.000 worden. Dan kun je overal in de provincie binnen zes minuten starten met reanimeren. Dan moet je natuurlijk ook nog voldoende AED's hebben, maar daar zijn anderen dan weer mee bezig."



Warm hart toedragen

Burgerhulpverlener kun je worden door een reanimatiecursus te doen. Dat kan bij instructeurs en EHBO-verenigingen. Als je het certificaat binnen hebt, kun je je als burgerhulpverlener aanmelden. Bij verpleegkundigen en bedrijfshulpverleners zit het reanimeren al in de opleiding opgenomen. Zij kunnen daarom meteen hulpverlener worden na aanmelding.



De start van de campagne is om 13.00 uur. "Ik ben door gemeente De Wolden gevraagd om acte de presence te geven en iets te vertellen over dit onderwerp. Daar werk ik graag aan mee. Ik hoop dat de mensen iets met het verhaal gaan doen en de stichting een warm hart toedragen."