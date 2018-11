Deel dit artikel:













Gemeenten ontvangen een ton voor bibliotheken De provincie Drenthe investeert in de bibliotheken (foto: Pixabay)

De provincie Drenthe investeert de komende vier jaar 100.000 euro per gemeente in bibliotheken. Doel is om ze toegankelijker te maken en beter te verspreiden.

Iedere gemeente krijgt dit bedrag. Voorwaarde is dat ze de gemeentelijke bijdrage in 2019 en 2020 op peil moet houden. Ook mag hier niet op bezuinigd worden.



Gedeputeerde Staten vindt een goede bibliotheekvoorziening belangrijk voor de ontwikkeling van de Drenten en de leefbaarheid van de regio. Provinciale Staten sluiten zich daarbij aan. Daar werd in 2016 een motie aangenomen voor financiële ondersteuning aan gemeenten die zich voor langere tijd verbinden met de openbare bibliotheek.



Bibliotheken hebben te maken met een daling van het aantal uitleningen en leden. De provincie wil daarom met deze financiële injectie voor vooruitgang zorgen.