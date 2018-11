Zuidoost-Drenthe kampt nog steeds met watertekort

De wateraanvoer vanuit het IJsselmeer richting Drenthe, het Vechtdal en West-Twente staat onder druk door de lage waterstanden in combinatie met de stevige oostenwind.

"Het is bijzonder wat er gebeurt", zegt Martin Hilferink van waterschap Vechstromen tegen RTV Oost . "Dit hebben we nog niet eerder zo laat in het jaar meegemaakt."Het probleem is een rechtstreeks gevolg van de droogte die al maanden aanhoudt. Om het waterpeil in Zuidoost-Drenthe op niveau te houden wordt water uit de Vecht aangevoerd.Het water moet worden aangevoerd vanwege de lage grondwaterstanden en om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit op peil blijft. Maar die aanvoer staat nu dus onder druk. "We maken ons nog geen zorgen, maar we zijn wel alert op hoe het zich ontwikkelt", aldus Hilferink."Door de stevige oostenwind wordt het water in het IJsselmeer naar het westen geduwd. Hierdoor ontstaat de unieke situatie dat het IJsselmeer juist water gaat 'wegtrekken' uit ons gebied. Om dit tegen te gaan heeft Rijkswaterstaat de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis gesloten."De huidige situatie kan nog wel even aanhouden voordat het problematisch wordt. "We hebben nog niet opgeschaald." Wat er gaat gebeuren als er wel opgeschaald wordt, kan Hilferink nog niet zeggen. "Die scenario's moeten nog worden uitgedokterd."