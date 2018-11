Johan Derksen over bluesfestival: Er zit nog wat moois in de pijplijn

De kaartverkoop van het Holland Blues Festival in Grolloo is gestart en de eerste artiestennamen druppelen binnen. "En er zit nog heel wat moois in de pijplijn", zegt organisator Johan Derksen.

Onder meer ZZ Top en Lynyrd Skynyrd hebben hun handtekening gezet. Het is volgens Derksen moeilijk om bekende bands op het podium te krijgen. "Die hoeven niet zo nodig naar Grolloo te komen. Zij komen alleen als ze in de buurt zijn of als ze zin hebben. Of je moet heel veel geld betalen."Dat geld moet in grote hoeveelheden klaarliggen. "Als je een band contracteert moet je 50 procent gage overmaken. Je moet dus meteen een fortuin betalen, terwijl je de inkomsten later pas krijgt."Derksen schat de kans klein in dat er winst wordt gemaakt met het festival. Maar een probleem vindt hij dat niet. "We willen een kwalitatief goed festival organiseren. Met dit soort namen is het nou eenmaal moeilijk om quitte te draaien."Naast ZZ Top en Lynyrd Skynyrd komt ook Johnny Lang optreden. "Dat vinden de bluesfans heel lekker. We zijn nu met het vierde festival bezig en we hebben hem al die jaren proberen binnen te halen, maar elke keer was zijn vrouw in verwachting."Ook met Danielle Nicole is de organisator in zijn nopjes. "Dat is momenteel de beste blanke blueszangeres."