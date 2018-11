Deel dit artikel:













NHL Stenden Emmen wil kloof onderwijs en bedrijfsleven verkleinen Docent Peter Jan Poppen tussen de studenten van NHL Stenden Hogeschool Emmen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Studeren is niet langer iets wat je vooral op de universiteit of hogeschool doet. Studenten Finance & Control van NHL Stenden Emmen zitten niet langer in een klaslokaal, maar tussen de ondernemers.

Geschreven door Steven Stegen

Zo’n 40 studenten zijn tegenwoordig in wisselende groepen te vinden bij Growing Emmen. Dat is een plek waar vooral veel startende ondernemers samenkomen, netwerken en van elkaar leren. “Bij uitstek een plek waar wij willen zijn”, vertelt docent Peter Jan Poppen.



Dat er een kloof is tussen onderwijs en praktijk is niet bij alle studenten even goed bekend. De één kijkt verbaasd, de ander ziet het ook wel. “In ons project moeten we met onze ideeën ook echt de boer op. We moeten zelf op ondernemers afstappen. Het is best belangrijk dat je dat durft en op een goede manier doet”, vertelt een student.



Sociale vaardigheden

Poppen vult aan: “Je kunt heel veel kennis in huis hebben, maar sociale vaardigheden zijn ook heel belangrijk. Met alleen theoretische kennis kom je er niet. Die sociale vaardigheden leer je in de praktijk beter dan in een klaslokaal.”



De aanpak van NHL Stenden valt landelijk op, zegt Poppen. “En dat is goed, want we moeten blijven vernieuwen. Niet voor niets is deze opleiding in Emmen al twee jaar op rij de beste van Nederland."