Raad van State: Dwangsom voor dagbesteding jongeren op Waanderveld is terecht

De gemeente Emmen heeft terecht een dwangsom van 75.000 euro opgelegd om Stichting Begeleid Wonen Drenthe (SBWD) te dwingen haar dagbesteding- en begeleid-wonen-project in een bedrijfspand aan de Waanderweg te staken. Dat heeft de Raad van State beslist.

De gemeente Emmen legde de dwangsom op na klachten van buren. Die klaagden over overlast van jongeren die lawaai maakten met onder meer het kloven van hout en het maken van meubels. Die activiteiten maakten deel uit van het dagbestedingproject voor kwetsbare jongeren. Verder wilde de gemeente een einde maken aan het bewonen van een bedrijfswoning door twee jongeren.De Raad van State is het eens met de gemeente dat het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Waanderveld geen woonzorginstelling toelaat.De uitspraak is een tegenvaller voor Erik en Diana van Wieren van de SBDW. Zij zijn van mening dat de gemeente Emmen wel erg snel was met dwangbevelen, terwijl de gemeente weigerde mee te denken over waar het project dan wel zou passen.Intussen is er ruim een half jaar voorbij en heeft de stichting in Nieuw-Amsterdam aan de Zijtak een nieuwe locatie voor de dagbesteding opgezet. En in Emmen is een pand voor het begeleid wonen gevonden.