Kleine wintervlinder heeft last van licht

Het kwik is al een paar keer onder nul gezakt en dat betekent dat de kleine wintervlinder uitvliegt. Vanaf oktober, na de eerste nachtvorst, gaan de mannetjes op zoek naar vrouwtjes op takken en stammen om te paren. Nu blijkt dat lichtvervuiling dit ritueel beïnvloedt.

De mannetjes zijn al uitgevlogen als de vrouwtjes uit hun pop in de strooisellaag onder de bomen kruipen. Zij hebben geen vleugels en kruipen tegen de boom omhoog naar de plek waar zij de mannetjes ontmoeten. Na de paring kruipt het vrouwtje nog hoger en legt daar haar eieren.Uit het grootschalige onderzoek 'Licht op Natuur' van het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit blijkt dat teveel licht een negatieve invloed heeft op de kleine wintervlinder aldus Nature Today . In het onderzoek is gebruik gemaakt van proefopstellingen met wit, groen, rood en geen licht. Op de verschillende plekken zijn vrouwtjes verzameld die tegen de boom omhoog kropen.Op de plekken met licht, zowel wit, groen als rood, werden minder vrouwtjes gevangen dan op de plek zonder licht. De plekken met groen licht leverden de minste vrouwtjes op, gevolgd door de plekken met wit licht en daarna met rood licht.Het licht had niet alleen invloed op de aantallen vrouwtjes maar ook op de paring. Op de plekken met licht paarden de vrouwtjes veel minder dan op de donkere plekken. Teveel licht leidt dus tot een verminderde voortplanting van de kleine wintervlinder. Geluk voor de kleine wintervlinder in onze provincie is dat Drenthe de donkerste provinci e van het land is.