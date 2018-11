Deel dit artikel:













Tankstation Emmen kan fluiten naar extra schadegeld vanwege werkzaamheden Door werkzaamheden aan de N391 eist een tankstationhouder extra compensatie van de gemeente (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

60.000 euro en geen cent meer. Dat krijgt eigenaar Martin van Steenwijk van tankstation Gulf in Emmen als compensatie voor de werkzaamheden aan de rondweg N391 bij Emmen, zo besliste de Raad van State vandaag.

De eigenaar klaagde dat hij maanden na de voltooiing van de werkzaamheden aan de rondweg nog last had van flink omzetverlies. Vaste klanten zouden een ander vast tankstation hebben gevonden. Maar volgens de rechter kan de ondernemer dit niet onderbouwen.



Tussen maart 2013 en het najaar van 2014 werd er gewerkt aan de rondweg. Daardoor was het tankstation van Van Steenwijk slecht, en soms ook niet, bereikbaar. Dat leverde een fikse omzetdaling en aanzienlijk verlies aan inkomsten van de ondernemer op. Van Steenwijk vroeg om compensatie, omdat hij er niets aan kon doen dat zijn tankstation zo lang slecht te vinden was.



Nadeelcompensatie

De gemeente Emmen bood Van Steenwijk na veel vijven en zessen zogenaamde nadeelcompensatie aan, een bedrag van bijna 60.000 euro. Van Steenwijk vindt dit te laag, omdat vaste klanten wegbleven. In nadeelcompensatieland heet dat het na-ijleffect. Het duurt even voordat de oude klanten weer terug komen bij het zelfde tankstation als voor de wegwerkzaamheden.



De Raad van State wijst evenwel op een onderzoek van het onafhankelijke bureau STAB. Die stelde vast dat het verkeersbeeld op de N391 na de werkzaamheden niet is veranderd. Uit verkeerstellingen bleek dat er al snel net zoveel verkeer na de reconstructie als ervoor langs het tankstation reed. Van Steenwijk had slechts drie maanden last van het na-ijleffect, aldus de Raad. Volgens de rechter dekt de 60.000 euro dat nadeel.