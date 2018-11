Hoe is het met de ijsbaansoap in Hoogeveen?

Het is al enkele weken stil rondom de komst van de ijsbaan en het zwembad in Hoogeveen. Maar stilgezeten wordt er zeker niet.

Volg ook ons dossier over de Drentse ijsbaansoap

De aanbesteding voor de bouw is inmiddels opengesteld, zo laat het college weten. Er wordt al druk gezocht naar geschikte partijen die de ontwikkeling het ijscomplex in Hoogeveen op zich willen nemen. Eis is wel dat zij ervaring hebben met het bouwen van ijsbanen en zwembaden.Ondertussen wil de PvdA in Hoogeveen dat het Rekenkamerrapport over de bouw van de ijsbaan en het zwembad in Hoogeveen terug op de agenda komt.Hierin stond onder meer dat het college de risico's bij de bouwplannen onderschat en dat de kosten veel hoger kunnen uitpakken dan gepland. De Rekenkamer concludeerde ook dat Hoogeveen een risico van miljoenen euro's loopt als het plan voor een ijsbaan doorgaat. Het rapport stond eerder wel op de agenda, maar is eraf gehaald.Daar is Inge Oosting van de PvdA niet blij mee. "Het is uit de agenda verdwenen omdat er in het rapport geen aanbeveling of conclusie staat. Maar wij denken: we hebben als raad zelf toestemming gegeven voor het rapport, dus het minste wat er kan gebeuren is dat het terugkomt en het mee kan worden genomen in de besluitvorming", zegt Oosting. Het college laat weten dat de raad 'op korte termijn' weer wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en vervolgstappen.Over het hoger uitpakken van de kosten maakt het college zich vooralsnog overigens geen zorgen. Een garantie van honderd procent is niet te geven, maar toch is er vertrouwen dat alles gewoon goedkomt, zo zegt het college.De PvdA vindt het vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt. "Eerst is er enorm veel tumult over dit onderwerp en even later wordt het naar de zijlijn afgevoerd", aldus Oosting. "Daarnaast vinden we het bijzonder dat de aanbesteding van de bouw al wordt uitgezet, terwijl er nog geen verzoek van uitstel is ingediend bij de provincie."Wanneer het officiële verzoek om uitstel er komt blijft de vraag. Daar lijkt nu het wachten op. "Wanneer en hoe wij dit verzoek gaan indienen, overleggen wij intern", laat het college desgevraagd weten.Om voor een provinciale subsidie in aanmerking te komen, moet de bouw van de ijsbaan voor 1 januari 2020 rond zijn. Dat gaat Hoogeveen dus niet lukken en dus lijkt de vijf miljoen euro subsidie in gevaar."Aan de andere voorwaarden voldoen wij en we kunnen snel ijs realiseren voor Drenthe. Dat is het belangrijkste doel van de subsidie. Op die grond hebben we vertrouwen in de uitkomst", aldus het college in een schriftelijke reactie.