Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beweegkamer moet patiënten sneller laten herstellen Patiënt Irene Pool in de beweegkamer. (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt er bewogen. (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

"Wij willen mensen zich geen patiënt meer laten voelen."

Aldus locatiedirecteur Mariska de Groot van het Diaconessenziekenhuis in Meppel. Daarmee doelt ze op de zojuist geopende 'beweegkamer'.



In die kamer, met drie apparaten die het meest weg hebben van fitness-apparatuur, kunnen patiënten die nog redelijk mobiel zijn onder begeleiding van een fysiotherapeut aan hun herstel werken.



Op fietse

Een van die patiënten is Irene Kool. Enkele maanden geleden brak ze haar schouder. "En sindsdien heb ik gefietst, gefietst en gefietst", lacht ze terwijl ze op de hometrainer zit. Naast haar staat de begeleidende fysiotherapeut, Ewoud Koning. "Het is bewezen dat wanneer een patiënt een week lang op bed ligt je spierkracht met 5 procent afneemt. En dat wil je voorkomen, want patiënten willen hier juist zo gezond mogelijk het ziekenhuis verlaten. Vandaar dat het bewegen heel belangrijk is."



De beweegkamer heeft ook wat weg van een koffiekamer. Er staat een tafel, comfortabele stoelen en er is koffie en thee voorhanden. "Alles om het hier zo aantrekkelijk mogelijk te maken om te komen", lacht Koning.



Uniek in Drenthe

De beweegkamer in het Diaconessenhuis is uniek in Drenthe. De beweegkamer bestaat nu een maand, resultaten zijn nog niet meetbaar. Toch gelooft locatiedirecteur Mariska de Groot heilig in het positieve effect ervan. "Vooral onze doelgroep, de ouder wordende patiënt, heeft er baat bij zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Ze herstellen beter, kunnen sneller naar huis en pakken de kwaliteit van leven weer op van voor de operatie."



Meer beweegkamers in nieuw ziekenhuis

In 2021 wordt er een nieuw ziekenhuis gebouwd. "Dan maken we twee van dit soort beweegkamers!", verzekerd Mariska de Groot ons.



Irene Pool trapt ondertussen rustig haar kilometers weg, want: "Bewegen doet leven!".