Verdachte verkrachtingszaak: Ik hoop dat ze ooit weer gelukkig wordt

Een 28-jarige man die verdacht wordt van verkrachting hoeft van het Openbaar Ministerie niet opnieuw de cel in, wel moet hij meewerken aan een behandeling om herhaling te voorkomen.

De man stond vandaag voor het gerechtshof in Leeuwarden waar het hoger beroep in zijn zaak diende. De rechtbank in Assen veroordeelde de man in 2015 tot een celstraf van drie jaar , die heeft hij inmiddels uitgezeten.De advocaat-generaal eiste daarom vandaag een gevangenisstraf gelijk aan de straf die de verdachte heeft uitgezeten. Wel komt daar een proeftijd van drie jaar bij en een voorwaardelijke straf van ruim een jaar.Een jonge vrouw uit de Asser wijk Lariks wilde in september 2014 ’s ochtends naar haar werk fietsen. Het slachtoffer werd bij haar eigen berging tegengehouden door een man die haar bedreigde. Hij nam haar mee het hok in en verkrachtte haar drie kwartier lang.Het slachtoffer probeerde van alles om hem te laten stoppen en bood uiteindelijk geld. De verdachte ging daar op in en hij liep samen met zijn slachtoffer naar een pinautomaat even verderop. De vrouw pinde vierhonderd euro voor hem.De actie bij de geldautomaat werd door een beveiligingscamera vastgelegd. De beelden waren te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De verdachte werd herkend en meldde zichzelf bij de politie.De verdachte houdt ook vandaag vol dat hij zich niets meer kan herinneren van wat er die ochtend gebeurd is. “Ik heb er heel veel last van, dat ik berecht word voor iets waar ik totaal geen weet van heb”, aldus de man vandaag bij het hof. Hij was naar eigen zeggen onder invloed van drank en cannabis en zodoende totaal van de wereld.Het leven van het slachtoffer stond na de gebeurtenissen op zijn kop. Ze is onder meer behandeld voor een posttraumatische stressstoornis en had lang problemen met haar partner waar het ging om aanraking of intiem contact.De voorzitter van het hof las namens de vrouw een verklaring voor. “Ik heb lang last gehad van angstaanvallen en nachtmerries. Als er iets met verkrachting op tv was kwam alles weer terug en raakte ik in paniek”, aldus het slachtoffer in de verklaring.De verdachte was onder de indruk van het verhaal: “Ik hoop dat ze ooit weer gelukkig wordt.”De vrouw eist ook een schadevergoeding van ruim 9.000 euro. Het slachtoffer volgde de zitting in een aparte ruimte via een videoverbinding, omdat ze niet bij de verdachte in de rechtszaal wilde zijn.De advocaat van de verdachte wil dat haar cliënt een lagere straf krijgt. Zij vindt dat er niet genoeg bewijs is voor verkrachting, maar alleen voor ontuchtige handelingen. Het dna van de verdachte is volgens de strafpleiter alleen op het lichaam en de kleding van het slachtoffer gevonden en niet in haar lichaam.Een behandeling vindt de advocate ook niet nodig, omdat de verdachte zijn leven inmiddels weer op de rit heeft en niet meer drinkt.Het hof doet over twee weken uitspraak, dat is op 5 december.