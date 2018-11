Deel dit artikel:













Na tien weken opleiding al in een bakkerij werken Iris Ruwen is in haar element als ze bezig is met brood (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Een groep van tien werkzoekenden is bijna klaar met een verkorte bakkersopleiding op het Alfa-college in Hoogeveen. In tien weken leren ze de kneepjes van het bakkersvak om vervolgens een baan aangeboden te krijgen bij een bakker in de buurt.

Geschreven door Martijn Klungel

Een van de deelnemers is Iris Ruwen. Ze was bezig met een studie aan de universiteit, maar kon dit niet meer combineren met de zorg voor haar twee kinderen. Ze kwam thuis te zitten. "De verkorte opleiding met baangarantie in het bakkersvak sprak me erg aan", vertelt ze.



Volgens een van de initiatiefnemers, Gerard Peters van United Work, is het project een succes. "Alle deelnemers die een baan willen, krijgen een baan", vertelt Peters. Met de opleiding willen verschillende gemeentes, uitzendbureau Het Ambacht en United Work inspelen op het tekort aan bakkerspersoneel.



Iris is in december klaar met de opleiding. Ze krijgt een certificaat en een baan. "Het geeft mij weer een extra kans om mezelf te ontwikkelen en om een baan te krijgen. Dat is echt iets wat ik al een tijd wilde", vertelt ze.