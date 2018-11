Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grootschalige bomenkap in dorpsbos Nieuw-Roden De letterzetter tast het dorpsbos van Nieuw-Roden aan (foto: gemeente Noordenveld) Het stuk bos dat gekapt wordt (foto: gemeente Noordenveld)

De gemeente Noordenveld gaat bomen kappen in het dorpsbos van Nieuw-Roden.

De kap is nodig omdat veel naaldbomen in het bos zijn aangetast door de letterzetter, dat is een kever. In totaal gaat het om 10.000 vierkante meter.



De kever heeft zich explosief vermeerderd door de lange droge en warme periode. Vooral fijn-en douglassparren zijn aangetast. De aantasting door de letterzetter zorgt voor grote sterfte onder de naaldbomen. Grootschalige kap is volgens de gemeente de enige oplossing om verdere verspreiding van de kever in het dorpsbos te voorkomen.



De larve van de letterzetter maakt gangen onder de bast van de boom. Als gevolg hiervan sterft de boom af. De kever tast zwakkere bomen als eerste aan. Door de explosieve toename van de kevers is hun leefgebied vergroot en worden nu ook de gezonde bomen in het bos aangetast.



Het kappen van de bomen gebeurt na de jaarwisseling. De gekapte bomen worden afgevoerd en vernietigd. Meteen daarna wordt begonnen met het herplanten van nieuwe bomen.