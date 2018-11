De opa van Mirjam ontsnapte uit de trein naar Auschwitz: wie was de boer die hielp?

Bijna alles weet ze van haar opa, maar één klein puzzelstukje ontbreekt nog. Want wie was toch die boer die haar opa hielp na z'n ontsnapping? Via Twitter probeert Mirjam Wolder het antwoord te vinden.

En daar krijgt ze flink wat hulp bij. Meer dan vijfhonderd mensen hebben haar bericht gedeeld. "Ik weet niet wat mij overkomt, joh", zegt ze verbouwereerd. "Het is echt prachtig dat zoveel mensen mee willen denken."Terug naar het begin. Haar opa Maurits Wolder woont in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. De dan 17-jarige Maurits is joods. In december 1942 wordt hij opgepakt en samen met zijn moeder vastgezet. Een kleine maand later vertrekken ze naar Kamp Westerbork.Daar zit Maurits drie dagen, tot hij op 11 januari met zo'n 750 andere joden op transport wordt gezet. Eindbestemming: vernietigingskamp Auschwitz. Daar waar de dood op hem wacht. Maar zover komt het niet. Onderweg, ergens tussen De Punt en Haren, weet Maurits te ontsnappen uit de trein die langzaam rijdt.Hij is vrij. Een boer wenkt hem en geeft hem eten en geld voor de bus. Maurits gaat diezelfde dag nog naar Groningen en stapt daar op de trein naar Amsterdam. De ontsnappingsactie is gelukt. Hij overleeft de oorlog. Zijn moeder niet, die komt om in Sobibor. Maurits overlijdt uiteindelijk in 2003 op 78-jarige leeftijd.De kleindochter van Maurits, Mirjam, is nu op zoek naar de boer die haar opa hielp. Een naam zou al genoeg zijn. "Maar ik vermoed dat hij al is overleden", vertelt ze. "Het is ruim 75 jaar geleden en de boer zal toen ergens in de dertig zijn geweest." Ze hoopt dat iemand dit verhaal herkent. Misschien zijn er familieleden, vrienden of kennissen die weten wie deze boer is. "We weten eigenlijk alles van het verhaal over mijn opa, maar niet wie die boer is."Afgelopen weekend was Mirjam met haar vriend in Drenthe. Op weg naar Groningen reden ze langs De Punt. "Toen dacht ik: verhip, die boer heeft nooit geweten hoe het afgelopen is. Dat is zo zonde!"Ondertussen krijgt Mirjam op Twitter allerlei suggesties. Heel veel mensen denken met haar mee. "Er zijn al historici in het verhaal gedoken", zegt ze. "Mensen zijn met kaarten van boerderijen en het spoor in de weer. Ook krijg ik namen van families die er al generaties lang wonen. Het is echt zó ontzettend veel. Ik kan het bijna niet bijbenen, ik ga binnenkort alles even rustig op een rijtje zetten."Heb jij een suggestie of weet jij misschien meer? Laat het ons weten! Wie weet vindt Mirjam Wolder dan het laatste puzzelstukje en is het verhaal van opa Maurits compleet.