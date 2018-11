Geruzie op de volkstuin in Emmen: 'We hebben geen zin in advocaten'

De volkstuin aan de Oude Roswinkelerweg in Emmen ligt er op deze kille winterdag verlaten en rustig bij, maar bij leden en bestuur van amateurtuindersvereniging Moeder Aarde borrelt het flink. Het voortbestaan staat volgens voorzitter Harrie Dreves op het spel. "Ik heb er slapeloze nachten van."

Dreves wandelt richting een nog nieuwe kas op het complex en wijst. "Dit is de steen des aanstoots. Een kas die door een lid is neergezet zonder toestemming." Volgens de voorzitter moet het neerzetten van een kas altijd in samenspraak met de tuincommissaris. "Dat is hier niet gebeurd. En bovendien heeft deze kas een rondlopend dak, zonder dakgoten. Daarmee voldoet dit lid niet aan onze regels."Het is voor Dreves de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Het bestuur heeft besloten het betreffende lid per 1 december te royeren. "Daar is mevrouw tegen in beroep gegaan. Dat is haar goed recht, maar nu dreigt ze met een advocaat en de gang naar de rechter. Daar hebben wij geen zin in en we hebben het geld er ook niet voor. Dus als ze dat doorzet, is het einde oefening."Eerder dit jaar kampte de vereniging al met diefstallen en vernielingen op de diverse volkstuincomplexen in Emmen. Nu komt dit er nog bij. "Er is geen relatie tussen deze zaken, maar het maakt al met al wel dat er leden en bestuursleden weglopen, die hebben er geen zin meer in", verzucht Dreves.Het bestuur van Moeder Aarde zit flink met de kwestie in de maag en gaat de gemeente Emmen vragen om te bemiddelen.Het geroyeerde lid Marja de Smet laat telefonisch aan RTV Drenthe weten af te zien van een reactie, omdat ze in het belang van de volkstuin niet wil bijdragen aan verdere escalatie.