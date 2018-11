Overal in Drenthe moeten AED's komen

Drenthe wil af van plekken waar nog geen AED's en burgerhulpverleners zijn. Alle gemeenten spannen zich in om daar wat aan te doen.

Vandaag is gestart met een reclamecampagne. Volgens burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen zijn er nog te veel AED's die in kantoren liggen of ergens verstopt zijn. "We hebben al een inventarisatie gedaan, maar we weten dat er nog veel niet geregistreerde AED's en burgerhulpverleners zijn. We hopen dat ze bij ons worden gemeld. Op 1 januari moet dat beeld compleet zijn."De campagne is een samenwerking tussen de provincie, de Drentse gemeenten en Hartslag Nu. Hartslag Nu doet de registratie van de kastjes en de hulpverleners. Bij een melding via 112 kunnen ze een melding uitsturen naar hulpverleners in de buurt met daarop de plek van de AED. Dan kunnen ze op pad om hulp te verlenen als iemand een hartstilstand krijgt.Henk Dekker uit Balinge werkt mee aan de campagne. Hij had geluk. "Ik was aan het hardlopen toen ik onwel werd. Ik werd door een buurman gevonden. Hij heeft alarm geslagen. Een andere buurman heeft de AED gehaald en mij gered." Dekker is blij met de aandacht. Hoe meer locaties, hoe beter het is. "Ik kan niet anders zeggen dan dat ik mijn leven te danken heb aan deze AED."Begin januari hopen de gemeenten, provincie en Hartslag Nu meer duidelijk te hebben over de plekken waar AED's zijn en waar burgerhulpverleners zijn. En als er dan zogenoemde witte vlekken zijn, dan moeten de gemeenten meehelpen daar wat aan te doen volgens burgemeester Loohuis. "Gemeenten doen al veel, maar we willen samen voor een sluitend netwerk zorgen. Vaak zijn er vanuit de bevolking wel initiatieven, maar die hebben de hulp van de overheid wel nodig."