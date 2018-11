Deel dit artikel:













Goed jaar voor aardappelconcern Avebe De vestiging van Avebe in Gasselternijveen (foto: Avebe)

Avebe heeft een goed jaar achter de rug. In het boekjaar 2017/2018 werd een prestatieprijs van 85,81 euro gehaald.

Dat is een record en ruim vier procent hoger dan de prestatieprijs van 2016/2017. Die lag toen op 82,16 euro. De prestatieprijs is het bedrag dat betaald wordt aan aardappelboeren, gecombineerd met de winst van Avebe.



Avebe sloot het boekjaar 2017/2018 af met een winst van 7,8 miljoen euro, ruim anderhalf miljoen meer dan het jaar ervoor. Het positieve resultaat is onder meer te danken aan goede ontwikkelingen in de markt. Vooral op het gebied van voedingsderivaten, dat is zetmeel dat wordt gebruikt in voedingsmiddelen.



Sluiting fabriek

Overigens sluit Avebe dit lopende boekjaar een van de twee aardappelzetmeelfabrieken eerder. De vestiging in Ter Apelkanaal sluit begin december in plaats van in februari. Dat heeft te maken met de lagere aardappeloogst door de droogte van deze zomer. De zetmeelfabriek in Gasselternijveen blijft wel gewoon open.