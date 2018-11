Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











René Karst met concerttour laaggeletterdheid in bajes Zanger René Karst op het podium (foto: P.I. Veenhuizen)

Zanger René Karst trad vandaag op voor gedetineerden van de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen.

Dit voorjaar trok de concerttour Letter voor Letter van de Drentse bibliotheken door Drenthe. Met zeven theaterconcerten vroeg de Drentse zanger aandacht voor het thema laaggeletterdheid.



Vandaag waren er twee speciale edities van Letter voor Letter in de gevangenissen in Veenhuizen. Ook onder gedetineerden in deze gevangenissen is er aandacht voor de taal- en leesvaardigheid, onder meer met een bibliotheek op de locatie. Gedetineerden krijgen er bijvoorbeeld les in het voorlezen aan hun kinderen. Maar ook worden de eigen vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven onderwezen.



Zanger René Karst trad vandaag niet alleen op, hij werd versterkt door Robert Jan van Hoogdalem en Rogier Brink van de band Ramblin' Boots.