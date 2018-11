Deel dit artikel:













Djammen: De Hunebed Highway-boogie van iNDrentZ De band iNDrentZ (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

"Ik kwam op een zaterdag uit bed, sloeg de krant open en zag paginabreed 'Hunebed Highway-concept' en dat sprak me onmiddellijk aan.

Bassist Cor Kocks van iNDrentz uit Emmen pakte zijn telefoon en stuurde een app rond dat hij wel een nummer voor zich zag. Niet lang daarna doken drie heren de studio in.



Vreemde volgorde

De band, iNDrentZ bestaat nog niet zo lang dus. "Het is eigenlijk begonnen met het nummer. Dat moest uitgevoerd worden door muzikanten. Het nummer was eerst, toen kwam de band en toen moest er nog een naam komen", legt Kocks uit. De naam werd iNDrentZ en refereert aan de streektaal waar de heren hun nummers in zingen.



Nieuw werk

Aanvankelijk werd de band als tijdelijk project in het leven geroepen, puur om het nummer op te nemen. Maar het smaakte naar meer. "We zijn een sterke driemanseenheid. Alles klopt: gitaar, bas en drum", vertelt Kocks. De drie bandleden besloten om meer nummers te gaan maken. "We moeten eerst een stuk of wat nummers zien te spelen", zegt gitarist/zanger Bennie Fischer. "Dan kunnen we ook een keer ergens optreden."



Op dit moment zijn de bandleden druk bezig om het nummer goed op te nemen en af te mixen. Een tweede nummer zit in de pijplijn, maar wat dat is, is nog geheim.