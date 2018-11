Deel dit artikel:













Wim Bakering stopt bij GOMOS Wim Bakering stopt bij GOMOS (Foto website GOMOS)

VOETBAL - GOMOS moet voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Wim Bakering heeft het bestuur van de voetbalclub uit Norg laten weten bezig te zijn aan zijn laatste seizoen.

Geschreven door René Posthuma

Bakering is in Norg bezig aan zijn vierde jaar. Onder de leiding van Bakering is GOMOS gepromoveerd van de derde naar de eerste klasse.



Succesvol

In het seizoen 2015/16 haalde GOMOS de nacompetitie, maar Olyphia was een maatje te groot. Een jaar later promoveerde ploeg wel naar de tweede klasse. GOMOS was dat seizoen de eerste kampioen van Drenthe.



Lang duurde het verblijf in de tweede klasse niet, want vorig seizoen werd Bakering weer kampioen en promoveerde naar de eerste klasse. Een historische prestatie want het is de eerste keer dat GOMOS op dit niveau voetbalt.



GOMOS staat na acht wedstrijden op een achtste plaats met elf punten. Wie Bakering gaat opvolgen is nog niet bekend.