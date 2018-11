Merels vallen dood neer bij bushokje in Schoonloo

Drie merels vlogen zich vandaag 'te pletter' tegen een bushokje in Schoonloo.

Boswachter Evert Thomas zag de onfortuinlijke beestjes liggen langs de Westdorperstraat en plaatste een berichtje op Twitter. "Misschien wat stickers erop?", zette hij bij zijn tweet."Als ik één vogel zie liggen, dan denk ik: tja, dat kan gebeuren. Maar dit is wel wat veel", zegt de boswachter tegen RTV Drenthe. Volgens hem gaat het om een mannetje en twee vrouwtjes.Onder merels heerst het usutu-virus, ook wel de merelziekte genoemd . Maar volgens Thomas is het niet waarschijnlijk dat de beestjes daaraan zijn gestorven.De oplossing is simpel, denkt Thomas. "Misschien moet je gewoon wat stickers op het bushokje plaatsen. Dat is de kortste klap en ook de goedkoopste oplossing." De gemeente en provincie zouden inmiddels op de hoogte zijn. Het bushokje is overigens niet meer in gebruik.