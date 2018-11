Deel dit artikel:













André Mulder nieuwe trainer Germanicus

VOETBAL - De sabbatical van trainer André Mulder duurt één seizoen. De succesvolle oefenmeester wordt volgend seizoen de opvolger van Eric Prins bij Germanicus.

Geschreven door René Posthuma

Mulder besloot aan het einde van vorig seizoen geen nieuwe trainersklus aan te nemen. Na ruim twintig jaar trainer te zijn geweest wilde de oefenmeester minimaal één jaar rust om meer tijd aan zijn winkel te besteden en met zijn vader te gaan vissen.



Kriebelen

"Het begon het de laatste weken weer te kriebelen", laat Mulder weten. "Germanicus nam contact met mij op en ik hield een goed gevoel aan de gesprekken over. Ik kan me nu rustig voorbereiden op het nieuwe seizoen."



Germanicus en Mulder zijn een contract voor twee seizoen overeen gekomen en hebben veel vertrouwen in een goede samenwerking. "Ze hebben een jonge, talentvolle groep met veel eigen jeugd. Dat spreekt me zeer aan."



Mulder was van 1999 tot en met 2004 ook al eens trainer van Germanicus. Verder was Mulder in het verleden actief bij Dalen, HODO, Erica en Noordscheschut. In het seizoen 2014/15 was Mulder de assistent van Joop Gall bij FC Emmen.