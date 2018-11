'Nieuw onderzoek naar geluidsoverlast vliegveld Lelystad'

Er deugt niet veel van de milieueffectrapportage die mede heeft geleid tot de uitbreiding van Lelystad Airport.

Dat stellen enkele actiegroepen die tegen meer vliegverkeer zijn. De werkelijke geluidshinder is volgens hen veel groter dan in de milieueffectrapportage (MER) was voorgespiegeld.Een deel van de aanvliegroute naar Lelystad vanuit het Noorden loopt over Zuidwest-Drenthe en dus zijn er ook in onze provincie mensen die vrezen voor geluidsoverlast.Wetenschapper Pieter Sijtsma zegt nu dat de uitleg van het ministerie over de geluidsoverlast van vliegtuigen niet klopt en dat er informatie wordt weggelaten. De tegenstanders vinden daarom dat er nieuw onderzoek moet komen.Het lawaai van de vliegtuigen is dit voorjaar onderzocht met een zogenoemde belevingsvlucht, een vliegtuig dat rondjes vloog rond Lelystad Airport. In Drenthe leidde dat tot weinig klachten Er is veel weerstand tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen, maar mensen vrezen geluidsoverlast.De opening van de luchthaven werd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in februari met een jaar uitgesteld tot april 2020. De bewindsvrouw zei onlangs al een nieuwe MER niet nodig te vinden omdat het verschil tussen de berekende geluidshinder en de gemeten geluidshinder niet ongebruikelijk hoog is.