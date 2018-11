Rechter in opleiding: De eerste keer is echt doodeng

"Iedereen kijkt ineens naar je, dat is heel anders", vertelt rechter in opleiding Maartje van den Steenhoven over haar toekomstige functie. 15 jaar lang was ze advocaat, maar twee jaar geleden maakte Van den Steenhoven de overstap naar de rechtbank.

In Groningen zijn vanmiddag drie nieuwe drie rechters geïnstalleerd die aan de slag gaan in het Noorden. De Rechtbank Noord-Nederland had afgelopen zomer een recordaantal van twintig nieuwe rechters in opleiding, om een einde te maken aan het rechterstekort. Maartje van den Steenhoven is een van hen.Als advocaat merkt Maartje dat ze steeds meer begrip krijgt voor de argumenten van haar tegenstanders: "Als advocaat ben je er voor je cliënt. Je wordt niet geacht de andere partij redelijk te vinden. Dat vond ik niet altijd meer passen." Het is voor Van den Steenhoven een van de redenen om rechter te worden.Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen en dus rechter te worden, moet je rechten hebben gestudeerd en minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Een procedure die bestaat uit zeven rondes moet vervolgens duidelijk maken of de kandidaten het in zich hebben om rechter te worden. "Als je die goed doorloopt kun je rechter in opleiding worden", vertelt Van den Steenhoven.De opleiding tot rechter is vooral een kwestie van doen. De leerlingen gaan al binnen een aantal weken aan de slag als rechter, met een ervaren begeleider in de zaal. "De eerste keer is het doodeng! Ik had het gevoel dat ik een stickertje op mijn hoofd had met rechter in opleiding, dit is mijn eerste zitting", vertelt Maartje lachend.Rechter Carolien Telman is coördinator van de opleiding in Noord-Nederland en begeleidt zelf ook rechters in opleiding. "Wat ik zelf met mijn eigen rechters in opleiding afspreek, zeker in het begin is dat er wel even wordt geschorst op een natuurlijk moment. Zodat we even kunnen overleggen hoe het verder moet. Het is een echte zaak, dus het moet wel goed."De partijen in de rechtszaal weten niet dat de rechter nog in opleiding is. "De eerste tijd heb je toch nog een beetje het gevoel van, wanneer vragen ze om de echte rechter", zegt Maartje van den Steenhoven. Iedere zaak wordt na afloop door de begeleider besproken met de rechter in opleiding.De formulieren die daarbij worden ingevuld komen uiteindelijk terecht bij een landelijke commissie die beoordeelt of iemand slaagt voor zijn of haar opleiding. "Het kost ontzettend veel tijd", zegt Carolien Telman.In de formulieren beschrijven de opleiders wat ze de rechter in opleiding hebben zien doen tijdens een zitting of in een vonnis. Als de verslagen niet kloppen kan de commissie een verkeerd beeld krijgen van de kandidaat."Ik vraag ook altijd aan de rechters in opleiding of ze het ermee eens zijn hoe het op papier staat. Het is voor het goede doel, maar er lekt op die manier onaardig gezegd wel heel veel rechterlijke tijd weg.Tegelijkertijd is het zo dat die formulieren voor de rechters in opleiding erg belangrijk zijn, want daarin staat hoever ze zijn met hun ontwikkeling. Ze weten dan waar ze nog aan moeten werken en ook wat er goed gaat", aldus Telman.De leiding nemen in een rechtszaak is wat de meeste rechters in opleiding lastig vinden. Voor Maartje van den Steenhoven is dat niet anders: "Soms gebeuren er dingen die je helemaal niet verwacht, waar je ook echt op dat moment een beslissing over moet nemen. Als een advocaat zegt ik heb nog een stuk toegevoegd en die andere advocaat zegt ik heb het stuk ontvangen, maar jij hebt het nog niet. Je moet dan ter plekke beslissen hoe de zaak verder gaat."De opleiding tot rechter is per persoon verschillend en hangt af van de ervaring die iemand heeft: "Het duurt minimaal een jaar en drie maanden en maximaal vier jaar", legt Carolien Telman uit. "Er wordt gezegd dat je iets 10.000 keer gedaan moet hebben om iets goed te kunnen en dat geldt natuurlijk ook voor het rechterschap. Je moet ook gewoon routine opbouwen."Maartje van den Steenhoven is nu twee jaar bezig met de opleiding en hoopt op 1 juli klaar te zijn.