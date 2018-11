WZA waarschuwt voor goedkope zorgverzekering Zilveren Kruis

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen waarschuwt patiënten dat ze niet alle zorg vergoed krijgen als ze een goedkope zorgpolis bij Zilveren Kruis afsluiten. Op de site van het WZA staat dat patiënten vooraf goed moeten kijken of ze wel verzekerd zijn voor de zorg in het ziekenhuis.

De polissen waarvoor het WZA geen contract heeft afgesloten zijn:

- ZieZo Selectief Polis

- Zilveren Kruis Basis Budget

- Zilveren Kruis Internetbasis budget

- Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)

- Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)

- Aevitae Zorgplan Selectief polis

- IAK Zorg Plan Selectief Polis



Het Asser ziekenhuis heeft voor volgend jaar geen contract dat geldig is voor alle polissen van Zilveren Kruis. Verzekerden met bepaalde polissen krijgen maximaal 75 procent van hun kosten vergoed.Het gaat om de zogenaamde budget- en selectieve polissen van Zilveren Kruis. Voor vrijwel alle basiszorg op afspraak moeten patiënten ongeveer een kwart van de kosten zelf betalen, zo laat het ziekenhuis weten. Daarbij moet worden gedacht aan alles wat niet onder spoed valt, zoals de operatie voor een nieuwe heup of knie. Bij spoed wordt er altijd geholpen.Zorgverzekeraars maken met name bij goedkopere polissen vaak per regio een selectie van ziekenhuizen waar hun verzekerden wel en niet terecht kunnen. "Voor 2019 heeft Zilveren Kruis in Drenthe gekozen voor Treant en in Groningen voor het Ommelander Ziekenhuis. Daarom willen we onze ongeveer duizend patiënten met zo'n polis een waarschuwing geven, omdat het afsluiten van zo'n polis echt consequenties heeft", zegt Marijke Greijdanus van het WZA.Zilveren Kruis-woordvoerder Christine Rompa bevestigd dat er geen contract met het WZA is afgesloten komend jaar. "Ziekenhuizen dienen een offerte in en als verzekeraar kiezen we dan op basis van prijs. Daarnaast houden we rekening met reisafstand, want zorg moet wel bereikbaar zijn. De klant kan zelf kiezen: een goedkopere polis met minder ziekenhuisopties, of een duurdere waarbij je in ieder ziekenhuis terecht kunt."In een aantal gevallen worden ook met de betreffende polissen van Zilveren Kruis wel alle kosten vergoed. Dat geldt onder meer voor spoedeisende hulp, verloskundige zorg en behandeling van kinderen tot 18 jaar. Ook mensen die voor een behandeling worden doorverwezen door een ander ziekenhuis worden zonder extra kosten geholpen.Voor alle andere zorgpolissen heeft het WZA wel een contract. Het ziekenhuis raadt patiënten aan om goed na te denken over de zorgverzekering die zij afsluiten.