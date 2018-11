Ongeluk met meerdere auto's bij De Punt [update]

Er is nog niets duidelijk over mogelijk gewonden (Foto: Persbureau Meter)

Op de A28 zijn ter hoogte van De Punt meerdere auto's op elkaar gebotst. Daarbij is in ieder geval één gewonde gevallen.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Assen. De rijbanen werden afgesloten, verkeer werd via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.Er stond een groot deel van de ochtend een file in de buurt van het ongeluk, maar inmiddels is de weg weer vrij.