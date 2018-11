'Gelijke vergoeding voor alle schapenhouders bij aanval door wolf'

Schade door wolven moet op dezelfde manier worden vergoed aan professionele schapenhouders als aan hobbyhouders. Daarvoor pleit de provincie Drenthe bij het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Dit overlegorgaan van de verschillende provincies werkt aan nieuw draaiboek voor de wolf. Daarin staat hoe we in Nederland omgaan met de aanwezigheid en vestiging van wolven. In het conceptplan van vorige maand kwamen hobbyboeren er slecht af. In de toekomst krijgen zij minder makkelijk een vergoeding voor een door een wolf gedood schaap. Daar kan de provincie zich niet in vinden.Gedeputeerde Staten heeft in het plan van het IPO ingebracht dat alle schade door zwervende en territoriale wolven wordt vergoed en dat er geen eigen risico geldt voor de schapenhouders. Bovendien moet er, in ieder geval in de eerste drie jaar, geen onderscheid worden gemaakt tussen schade bij hobby-houders en beroepshouders.Daarnaast willen GS dat er een proef wordt gedaan met de bescherming van schapen, ook al heeft er zich nog geen roedel in Nederland gevestigd. Tot slot wil Drenthe dat er meer duidelijkheid komt over wanneer een wolf mag worden afgeschoten.De aandachtspunten heeft de provincie samen geformuleerd met LTO Noord, Staatsbosbeheer, herders van schaapskuddes en hobby schapenhouders. Het afgelopen jaar hebben zij twee keer met elkaar om tafel gezeten. Samen hebben zij afgesproken dat zij zowel schapen als wolven preventief willen beschermen, door wolven te leren dat schapen geen prooi zijn.