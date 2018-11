Dit weekend in de Drentse natuur: 24 en 25 november

Het is bijna weekend, tijd om de Drentse natuur in te gaan. We zetten een aantal leuke activiteiten voor je op een rij. Kies voor een wandeling door de bossen bij het Boomkroonpad of ervaar de heide in het Dwingelderveld.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Wandel zaterdagochtend met een gids van Natuurmonumenten door het Kloosterveld en de Anserdennen. Je ervaart het heidegebied in de herfst. Halverwege de wandeling kun je genieten van een kom snert met roggebrood in Theehuys Anserdennen. Lees hier meer over de wandeling.Met twee gidsen van het Nationaal Park Drentsche Aa wandel je zondagochtend door het beekdal van het Anlooërdiepje. De gidsen vertellen over het ontstaan van het beek- en esdorpenlandschap rond Anloo, over de oude veldnamen in het gebied en over de rol van de Boermarke en de Sint-Magnuskerk in de geschiedenis van Anloo. Meer informatie vind je hier De gids van Staatsbosbeheer neemt je zondagmiddag mee het bos in en vertelt over de bomen, planten en dieren in het bos. De wandeling gaat ook langs heidevelden en vennen. Hier vind je meer informatie.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur