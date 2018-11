Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bijna geen koopwoningen voor starters in Drenthe Starters vinden niet zomaar een koopwoning in Drenthe (Foto: ANP/Robin Utrecht)

Voor starters op de arbeidsmarkt met een HBO- of WO-diploma is de kans klein op een betaalbare koopwoning in Drenthe. Ook voor leraren in het basisonderwijs is de kans op een eigen huis erg klein in grote delen van de provincie.





Emmen beste kans

Starters met een jaarinkomen van 33.000 euro maken het meeste kans in de gemeente Emmen. Daar valt 14,9 procent van de koopwoningen binnen hun budget, heeft taxateur Calcasa berekend. Bovendien kunnen zij hier ook het grootste huis kopen, met een gemiddelde oppervlakte van 94 vierkante meter. In De Wolden is slechts 0,3 procent van de koopwoningen geschikt.



Leraren in het basisonderwijs met een salaris van 42.000 euro maken de meeste kans op een woning in Emmen, Assen en Hoogeveen. Werknemers met een inkomen van 62.000 euro of meer maken in vrijwel alle gemeenten kans op vijftig procent van de woningen.



Kijk op deze kaart hoe groot de woningkansen in jouw gemeente zijn

Door de stijgende huizenprijzen wordt het in veel gemeenten steeds lastiger om een betaalbare koopwoning te vinden.Starters met een jaarinkomen van 33.000 euro maken het meeste kans in de gemeente Emmen. Daar valt 14,9 procent van de koopwoningen binnen hun budget, heeft taxateur Calcasa berekend. Bovendien kunnen zij hier ook het grootste huis kopen, met een gemiddelde oppervlakte van 94 vierkante meter. In De Wolden is slechts 0,3 procent van de koopwoningen geschikt.Leraren in het basisonderwijs met een salaris van 42.000 euro maken de meeste kans op een woning in Emmen, Assen en Hoogeveen. Werknemers met een inkomen van 62.000 euro of meer maken in vrijwel alle gemeenten kans op vijftig procent van de woningen.